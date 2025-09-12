Karina Milei reapareció en Tucumán: "Los cambios están viniendo, ya se van a notar"

En su breve intervención, la funcionaria instó a la confianza del público, asegurando que "los cambios están viniendo, ya se van a notar". Cerró su discurso con un mensaje contundente: "Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 de octubre".

En esta provincia se renuevan las bancas de los peronistas Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, el radical Roberto Sánchez, y Paula Omodeo del partido CREO.

El evento se llevó a cabo en el club Villa Luján de la capital tucumana, con una particularidad: no se permitió el acceso a cámaras de medios de comunicación. Se trató de la primera aparición pública de La Libertad Avanza tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses.