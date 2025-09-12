Karina Milei reapareció en Tucumán: "Los cambios están viniendo, ya se van a notar"
La hermana del Presidente lanzó la campaña de La Libertad Avanza en Tucumán, luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, el primero tras la derrota en las elecciones bonaerenses del pasado domingo.
Con el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", el evento, con un gran despliegue de seguridad, buscó mostrar respaldo político para la hermana del presidente Javier Milei, que enfrenta críticas internas y externas por audios que la vincularían a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Para fortalecer el frente interno, Karina estuvo acompañada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También estuvieron presentes figuras como la diputada Lilia Lemoine y el influencer Iñaki Gutiérrez.
Durante su discurso, Karina Milei presentó a los candidatos de LLA en la provincia: Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Se trata de dirigente de bajo perfil público, y la estrategia del partido es que el apellido Milei y la polarización del voto sean suficientes para lograr un buen resultado en las próximas elecciones.
En su breve intervención, la funcionaria instó a la confianza del público, asegurando que "los cambios están viniendo, ya se van a notar". Cerró su discurso con un mensaje contundente: "Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 de octubre".
En esta provincia se renuevan las bancas de los peronistas Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, el radical Roberto Sánchez, y Paula Omodeo del partido CREO.
El evento se llevó a cabo en el club Villa Luján de la capital tucumana, con una particularidad: no se permitió el acceso a cámaras de medios de comunicación. Se trató de la primera aparición pública de La Libertad Avanza tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses.
