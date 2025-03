La burrada de Marco Palazzo sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema

El Artículo 99. de la Constitución Nacional se refiere a las atribuciones del presidente. En el inciso 4 sostiene que "nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto". Es decir, no es por decreto y sin acuerdo del Senado. Y en el inciso 19 explica que el presidente: "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Pero actualmente el Senado no está en receso porque ya arrancó marzo y además los nombramientos de jueces no son simples empleos así que tampoco aplicaría este caso tal como explicó Pérez Ernst al joven libertario que se quedó mudo y confundido.