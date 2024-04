Aníbal Fernández destrozó a La Cámpora: "Nadie habla bien de ellos"

"La Cámpora no ha parado de hacer todo el daño posible tanto con Javier Milei como con Axel Kicillof como si ellos tuvieran capacidad de decidir por el gobernador bonaerense. Es un mamarracho. No hay alguien que hable bien de ellos en la provincia. Se apropiaron de una lapicera que no les pertenece y recurren a los favores familiares para nombrar amigos", advirtió Fernández en diálogo con Radio Delta.