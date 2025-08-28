"Corriste": memes y reacciones a la fuga de Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert en Lomas de Zamora
En medio del escándalo de corrupción en la ANDIS, el presidente intentó encabezar una caravana en el marco de la campaña electoral pero tuvo que huir en medio del fuerte repudio de los vecinos.
El escándalo de corrupción que dejaron al desnudo los audios filtrados del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, está golpeando de lleno a la imagen del presidente Javier Milei y su gobierno a pocas semanas de las elecciones legislativas tanto en provincia de Buenos Aires como las que se realizarán a nivel nacional el próximo 26 de octubre.
El mandatario libertario se puso ayer a la cabeza de la campaña de la alianza que cerraron con el PRO y estuvo al frente de la magra caravana que intentó recorrer la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Sin embargo la convocatoria fue casi nula y, muy lejos de encontrar el apoyo de militantes violetas con lo que se encontraron fue con el fuerte repudio de los vecinos que se acercaron para rechazar el ajuste libertario.
Milei estuvo acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina, quien quedó en el ojo del escándalo en Andis ya que, tal como reveló Spagnuolo, ella y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, serían los beneficiarios del muy bien aceitado esquema de retornos que pagaba la Droguería Suizo Argentina.
En medio del repudio de los vecinos, que por momentos se descontroló cuando algunos pocos de ellos comenzaron a arrojarle objetos a la caravana, Milei tuvo que escapar.
En tanto el diputado y candidato José Luis Espert huyó a bordo de la moto de un militante libertario dejando una postal del cada vez mayor alejamiento del Gobierno de los argentinos.
Las imágenes de Espert huyendo, cuando suele intentar dejar una imagen de duro, rápidamente se viralizaron en las redes sociales bajo un mismo denominador común: "Corriste".
En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.
