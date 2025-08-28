"Corriste": memes y reacciones a la fuga de Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert en Lomas de Zamora

Las imágenes de Espert huyendo, cuando suele intentar dejar una imagen de duro, rápidamente se viralizaron en las redes sociales bajo un mismo denominador común: "Corriste".

En redes, las críticas fueron feroces: algunos lo tildaron de “valiente en Twitter, cobarde en la calle”, mientras otros ironizaron con que “ni para custodio de Milei sirve”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Erickson2511/status/1960787964897710524&partner=&hide_thread=false Corriste en culo BALA pic.twitter.com/f0xUOf3GUo — Erick (@Erickson2511) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eltopoperonista/status/1960816702046003229&partner=&hide_thread=false Son chorros gorda vos también corriste en lomas de nuevo jajaja https://t.co/DzOQgmgAU1 pic.twitter.com/bPuIumNalH — con esta me cancelan (@eltopoperonista) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Samueldimaio/status/1960890154953879898&partner=&hide_thread=false Una caravana de 4 minutos y 150 metros, @JMilei y los libertarios corriendo, nada nuevo!!! #Espert #Corriste en Lomas de Zamora pic.twitter.com/4GzP4lJmXm — Samuel (@Samueldimaio) August 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/angelrojo71/status/1960781113368175080&partner=&hide_thread=false Corriste en pañales pic.twitter.com/7zxypaoOf4 — chino (@angelrojo71) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/postMarginalia/status/1960883124625399884&partner=&hide_thread=false CORRISTE HASTA OLIVOS CAGÓN???!!! pic.twitter.com/He3PuNNNQE — Sr. Valdemar (Orco ad honorem) (@postMarginalia) August 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/murayeando/status/1960841903899074894&partner=&hide_thread=false No lograban que se suban a la camioneta para huir entonces abrieron un maletín y Karina subió corriendo. "Oí un maletín abrirse? es mi 3%?"#Corriste #Milei #Coimas #Karina pic.twitter.com/78SIkiux8P — muralla (@murayeando) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/limite_macri/status/1960887496700781058&partner=&hide_thread=false Te haces el picante pelado y corriste en culo!!!! pic.twitter.com/W6UmmgVpZr — Sebastián Bedoya (@limite_macri) August 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Fede_FagioliOK/status/1960792965225292073&partner=&hide_thread=false Qué pasó, Narcoespert, corriste custodiado como una rata en Lomas?

De viajar en el helicóptero y el auto blindado de tu financista Fred Machado a motochorro, sin escalas. Se les va cayendo la careta y la gente se está pudriendo. pic.twitter.com/aSlq2I4wzw — Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) August 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/horusdios/status/1960868146820096507&partner=&hide_thread=false Corriste como buen cagon... pic.twitter.com/paRSKww2ws — Tenes Casta Hasta En El OJETE... (@horusdios) August 28, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Wind_Resort/status/1960842311400632620&partner=&hide_thread=false Corriste salame pic.twitter.com/Fwz22BsSwk — ßetriz Mistral (@Wind_Resort) August 27, 2025