Santa Fe: candidata del peronismo denunció campaña sucia por parte de La Libertad Avanza

"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene.' Todo lo demás es falso. Y lo que viene es dejar atrás los odios y las divisiones para empezar a unir a los argentinos", corrigió la candidata a diputada de la Nación por la provincia de Santa Fe.

Además, el presidente Javier Milei compartió este lunes en su perfil de X un tuit de la cuenta "Indignado" en la que se establecían las propuestas de La Libertad Avanza frente a las del peronismo:

RT de milei campos expropiados

Ese RT podría entenderse como un posible intento de reafirmar la postura libertaria en la carrera electoral en Santa Fe y en otras provincias donde la actividad agropecuaria es prominente, pero además dejó emparentados el discurso libertario con el de los afiches que aparecieron en las últimas horas en Rosario.