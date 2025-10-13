Santa Fe: candidata del peronismo denunció campaña sucia por parte de La Libertad Avanza
Caren Tepp se postuló para diputada de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe y este lunes respondió a la "fake news" sobre su propuessta electoral.
Las calles de Rosario quedaron empapeladas con afiches políticos durante el fin de semana a propósito de la cercanía de las elecciones legislativas nacionales, y una serie en particular fue calificada como "mentira" por parte de su protagonista: Caren Tepp, de Unión por la Patria, que denunció una campaña sucia en su contra.
"Frenar a Milei. Expropiar todos los campos", puede leerse en los afiches con fondo azul y las figuras de Tepp y su compañero de lista, flanqueados por el logo de Unión por la Patria.
Lo que para muchos habitantes de Rosario podía parecer una propuesta electoral -osada, sin dudas- por parte del peronismo, se trató en realidad de una mentira libertaria.
"Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera. Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la democracia y a nuestra gente", espetó Tepp este lunes en su perfil de X, la misma red social.
"El afiche original (y el único que existe) dice: 'Frenar a Milei, empezar lo que viene.' Todo lo demás es falso. Y lo que viene es dejar atrás los odios y las divisiones para empezar a unir a los argentinos", corrigió la candidata a diputada de la Nación por la provincia de Santa Fe.
Además, el presidente Javier Milei compartió este lunes en su perfil de X un tuit de la cuenta "Indignado" en la que se establecían las propuestas de La Libertad Avanza frente a las del peronismo:
Ese RT podría entenderse como un posible intento de reafirmar la postura libertaria en la carrera electoral en Santa Fe y en otras provincias donde la actividad agropecuaria es prominente, pero además dejó emparentados el discurso libertario con el de los afiches que aparecieron en las últimas horas en Rosario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario