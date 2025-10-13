Desencajada: Lilia Lemoine agredió a manifestantes en la visita de Javier Milei a Corrientes

Tanto en Chaco como en Corrientes Milei logró juntar a un nutrido grupo de militantes libertarios y macristas. Luego de su paso por Resistencia, junto a su socio político, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, Milei llegó a la capital correntina cerca del mediodía. Saludó a algunos militantes que se agolpaban en la entrada del hotel y se encerró junto a la comitiva porteña y a algunos visitantes locales con los que compartió unos minutos.

La lista incluyó al ex candidato a gobernador, Lisandro Almirón, uno de los más dañados en las elecciones provinciales; la reina del carnaval, ex vedette Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por Corrientes, y al dirigente liberal, Ricardo “Caito” Leconte, diputado provincial elector por LLA e hijo del ex gobernador y funcionario de la dictadura militar, Ricardo Leconte.