Desencajada: Lilia Lemoine agredió a manifestantes en la visita de Javier Milei a Corrientes
La diputada Lilia Lemoine volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de empujar y agredir físicamente a una manifestante en el marco de la campaña electoral que encabezó Javier Milei en Corrientes y Chaco.
La diputada nacional Lilia Lemoine dejó en evidencia, una vez más, la violencia libertaria luego de insultar y agredir a una manifestante. Todo ocurrió en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Corrientes en su intento por ponerse al frente de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y potenciar las posibilidades de los candidatos de la alianza entre La Libertad avanza y el PRO
Como ocurre cada vez que el mandatario pone un pie en la calles es objeto de insultos y repudio por centenares de personas que a su paso le recriminan las consecuencias del brutal ajuste que descarga sobre los hombros de los sectores más postergados al mismo tiempo en que beneficia a los sectores más concentrados de la economía.
En las imágenes capturadas por los vecinos y que se viralizaron rápidamente se puede ver a Lemoine a los empujones con una mujer y hasta golpeándola en medio de un fuerte griterío. En otro de los videos, se ve cómo la diputada intenta arrebatarle el celular a una mujer que estaba grabando, y luego continúa a los gritos. Tras agredirlos, Lemoine intentó victimizarse y comenzó a los gritos a llamar a la policía.
Repudio a la presencia de Milei
Apenas 11 minutos duró la recorrida del presidente Milei sobre la costanera correntina General San Martín. Ese fue el breve tiempo que transcurrió desde que se abrió el portón de hierro de uno de los accesos del Hotel de Turismo hasta que se subió a la camioneta que lo llevaría al aeropuerto Piragine Niveyro para regresar a Buenos Aires.
Tanto en Chaco como en Corrientes Milei logró juntar a un nutrido grupo de militantes libertarios y macristas. Luego de su paso por Resistencia, junto a su socio político, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, Milei llegó a la capital correntina cerca del mediodía. Saludó a algunos militantes que se agolpaban en la entrada del hotel y se encerró junto a la comitiva porteña y a algunos visitantes locales con los que compartió unos minutos.
La lista incluyó al ex candidato a gobernador, Lisandro Almirón, uno de los más dañados en las elecciones provinciales; la reina del carnaval, ex vedette Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por Corrientes, y al dirigente liberal, Ricardo “Caito” Leconte, diputado provincial elector por LLA e hijo del ex gobernador y funcionario de la dictadura militar, Ricardo Leconte.
