La CGT abre un ciclo de charlas debate con Ofelia Fernández como primera invitada
La central obrera lanza una serie de encuentros en su histórica sede de Azopardo para debatir un proyecto de país desde el mundo del trabajo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) abrirá en su sede de Azopardo un ciclo de charlas para repensar el mundo laboral, que tendrá como primera invitada a Ofelia Fernández.
Según explicaron desde la central obrera, la iniciativa convoca a referentes políticos, sociales, sindicales y culturales para generar un espacio de debate, reflexión y construcción colectiva desde la perspectiva del movimiento obrero organizado, en un contexto atravesado por transformaciones en el mundo laboral y desafíos económicos que impactan directamente en la vida de los trabajadores.
El primer encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 18 en el Salón Felipe Vallese y estará encabezado por dirigentes de la CGT junto a la exlegisladora porteña. Durante la jornada se proyectará su documental “Cómo ganar plata” y luego se abrirá un espacio de intercambio y debate con trabajadores y trabajadoras.
La actividad también será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la CGT y remarcaron que el ciclo busca consolidar un espacio común que permita impulsar propuestas orientadas a fortalecer la justicia social, la producción nacional y el empleo digno.
La CGT anunció una movilización contra el Gobierno para el 30 de abril
La CGT anunció la convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador y para volver a manifestarse contra las políticas socio económicas ejecutadas por el gobierno de Javier Milei.
La actividad incluirá una celebración religiosa en recuerdo del papa Francisco pero sin cese de actividades, y se resolvió de esa manera en una reunión del consejo directivo de la central obrera que tuvo lugar en la sede de la calle Azopardo.
“El Papa tuvo vínculo con el mundo del trabajo, con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración, vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, dijo al respecto Jorge Sola, triunviro de la CGT y secretario general del Sindicato del Seguro.
Con respecto a los reclamos que se manifestaran en la concentración obrera, el sindicalista indicó que en estarán referidos a las paritarias y a los castigados ingresos de los trabajadores porque “el Gobierno puso un techo (a los aumentos salariales) por debajo de la inflación promedio”.
Se prevé que, además de sectores críticos de la Iglesia contra la administración libertaria se sumen a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otros sectores piqueteros.
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