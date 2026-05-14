Educación: sindicatos intiman al gobierno de Javier Milei a convocar a la paritaria nacional docente
Javier Milei profundiza el ajuste sobre la educación y se niega a convocar a la paritaria nacional docente que marca el piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en todo el país.
Los sindicatos docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) intimaron este jueves al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley y convocar a la paritaria docente nacional que marca el piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en todo el país.
A través de un comunicado dado a conocer hoy, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) advirtieron que "debido al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en convocar a reunión paritaria, los sindicatos docentes nacionales integrantes de la CGT emplazaron formalmente al Ministerio de Capital Humano a dar cumplimiento a dicha convocatoria".
"La intimación fue refrendada por el Secretario General de UDA y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero; el Secretario General de CEA, Fabián Felman, y la Secretaria General de SADOP, Marina Jaureguiberry", sigue el comunicado.
Y advierte: "Los dirigentes expresaron que, de no cumplir el Gobierno Nacional con esta obligación que permita sacar los salarios docentes del nivel de indigencia actual, se entrará en una etapa de conflicto que incluirá medidas de acción directa. El salario mínimo docente a nivel nacional se encuentra estancado hace más de un año en pesos 500.000, mientras el Gobierno Nacional continúa recortando el presupuesto educativo".
El gobierno de Javier Milei hizo de la Educación uno de los blancos predilectos de su plan de ajuste del Estado. De hecho este martes una multitudinaria marcha en la ciudad de Buenos Aires y las principales ciudades de todo el país reclamaron al gobierno libertario el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que desde la Casa Rosada insisten con ignorar a pesar de haber sido aprobada en el Congreso en dos oportunidades por ambas cámaras y de contar con varios fallos judiciales que intiman al Ejecutivo a cumplir con ella.
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