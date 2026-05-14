Educación: sindicatos intiman al gobierno de Javier Milei a convocar a la paritaria nacional docente

El gobierno de Javier Milei hizo de la Educación uno de los blancos predilectos de su plan de ajuste del Estado. De hecho este martes una multitudinaria marcha en la ciudad de Buenos Aires y las principales ciudades de todo el país reclamaron al gobierno libertario el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que desde la Casa Rosada insisten con ignorar a pesar de haber sido aprobada en el Congreso en dos oportunidades por ambas cámaras y de contar con varios fallos judiciales que intiman al Ejecutivo a cumplir con ella.

comunicado CGT 14-05