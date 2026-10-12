La CGT calificó de "provocación burda" la decisión del Gobierno de restituir el Día de la Raza

También recuperó palabras de Juan Domingo Perón, quien en un discurso pronunciado el 12 de octubre de 1947 cuestionó las relaciones de subordinación cultural y económica que, a su entender, favorecían intereses imperialistas. En esa intervención, advirtió sobre los intentos de "fomentar una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas" y señaló: "Tuvimos incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza".