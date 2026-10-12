La CGT calificó de "provocación burda" la decisión del Gobierno de restituir el Día de la Raza
La central obrera defendió la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural y reivindicó las raíces originarias y la identidad latinoamericana.
La Confederación General del Trabajo (CGT) calificó como una "provocación burda" la restitución del "Día de la Raza" por parte del Gobierno nacional y ratificó su respaldo al "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
A través de una publicación en sus redes oficiales, la central obrera cuestionó los fundamentos de la decisión y sostuvo que no existe una "reivindicación fundamentada" para recuperar la antigua denominación del 12 de octubre. En ese sentido, recordó que la conmemoración original estuvo vinculada a una interpretación histórica y política que, según señaló, se encontraba alejada de una concepción biologicista o racista.
"Cuando Hipólito Yrigoyen decretó esta fecha como fiesta nacional, lo hizo pensando, como otros países del continente, en estrechar los vínculos de hispanidad que nos unían como pueblos latinoamericanos, en contraposición de la amenaza imperialista anglosajona", expresó la CGT al repasar los antecedentes históricos de la celebración.
También recuperó palabras de Juan Domingo Perón, quien en un discurso pronunciado el 12 de octubre de 1947 cuestionó las relaciones de subordinación cultural y económica que, a su entender, favorecían intereses imperialistas. En esa intervención, advirtió sobre los intentos de "fomentar una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas" y señaló: "Tuvimos incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conveniencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza".
Asimismo, la CGT sostuvo que la mirada sobre la hispanidad fue transformándose con el paso del tiempo hasta dar lugar a una concepción más amplia de la identidad latinoamericana, que reconoce las raíces originarias del continente y su aporte a la diversidad cultural de la región.
"Por eso, desde 2010 fue renombrado Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para aggiornar el concepto a sus fines y encuadrarlo en lo que afirma nuestra Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos a los que adherimos", concluyó la central obrera, que defendió la denominación vigente y cuestionó la decisión del Gobierno de recuperar el nombre anterior.
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