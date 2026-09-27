VIDEO: la CGT celebró sus 96 años con un mensaje en defensa de la organización y la lucha sindical

A su vez, remarcaron que los logros obtenidos a lo largo de su historia no fueron individuales, sino producto de la acción colectiva de los trabajadores organizados.

"96 años después, seguimos de pie", concluyó el mensaje difundido por la central obrera con motivo de su aniversario.

96 años de historia del movimiento obrero organizado

La CGT fue fundada el 27 de septiembre de 1930 como resultado de la unificación de distintas organizaciones sindicales, con el objetivo de conformar una representación común para los trabajadores. Desde entonces, atravesó distintas etapas de la historia argentina, con períodos de crecimiento, proscripción, persecución y reorganización, y tuvo un papel central en la representación del movimiento obrero.

A lo largo de las décadas, la central participó de distintos procesos vinculados con la conquista de derechos laborales y sociales y atravesó las distintas etapas políticas del país. En democracia, mantuvo su lugar como una de las principales organizaciones de representación sindical y, en la actualidad, continúa nucleando a sindicatos de distintos sectores de la actividad económica.