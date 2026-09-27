VIDEO: la CGT celebró sus 96 años con un mensaje en defensa de la organización y la lucha sindical
La central obrera difundió un video en el que repasó su historia, reivindicó la unidad de los trabajadores y destacó la conquista de derechos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este domingo el 96° aniversario de su fundación con un video difundido a través de sus redes sociales, en el que destacó la organización, la unidad y la lucha como pilares de la historia del movimiento obrero argentino.
"96 años de organización, unidad y lucha" fue el mensaje elegido por la central obrera para conmemorar un nuevo aniversario, a través de un video institucional en el que repasó distintos momentos de su trayectoria y destacó el rol del sindicalismo en la conquista de derechos laborales y sociales.
En la misma línea, desde la CGT sostuvieron que su historia "está escrita en las calles, en las fábricas, en los talleres y en cada lugar donde un trabajador o una trabajadora decidieron organizarse para defender su dignidad".
También evocaron algunos de los momentos más complejos de la historia argentina contemporánea y destacaron el rol de la CGT frente a las proscripciones, las dictaduras, la persecución y desaparición de militantes sindicales, así como en la defensa de la democracia durante los períodos de interrupción institucional.
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Otro de los ejes del mensaje fue la reivindicación de la organización colectiva como herramienta para conquistar derechos. En ese sentido, desde la central sostuvieron que cada avance laboral fue resultado de una correlación de fuerzas construida a partir de la organización, la solidaridad y la lucha de distintas generaciones de trabajadores.
A su vez, remarcaron que los logros obtenidos a lo largo de su historia no fueron individuales, sino producto de la acción colectiva de los trabajadores organizados.
"96 años después, seguimos de pie", concluyó el mensaje difundido por la central obrera con motivo de su aniversario.
96 años de historia del movimiento obrero organizado
La CGT fue fundada el 27 de septiembre de 1930 como resultado de la unificación de distintas organizaciones sindicales, con el objetivo de conformar una representación común para los trabajadores. Desde entonces, atravesó distintas etapas de la historia argentina, con períodos de crecimiento, proscripción, persecución y reorganización, y tuvo un papel central en la representación del movimiento obrero.
A lo largo de las décadas, la central participó de distintos procesos vinculados con la conquista de derechos laborales y sociales y atravesó las distintas etapas políticas del país. En democracia, mantuvo su lugar como una de las principales organizaciones de representación sindical y, en la actualidad, continúa nucleando a sindicatos de distintos sectores de la actividad económica.
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