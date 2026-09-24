El Gobierno avaló que se traslade el feriado del sábado y hay fin de semana largo para trabajadores del 130/75

Cómo funcionará el feriado para los empleados de comercio

Los empleados de comercio tienen un aumento.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmó que las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 acordaron que la conmemoración, tradicionalmente fijada para el 26 de septiembre según la Ley 26.541, se traslade en esta oportunidad al lunes 28 de septiembre. El acta fue suscripta por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), encabezada por Armando Cavalieri, junto a las autoridades de la CAC, CAME y UDECA, solicitando su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.