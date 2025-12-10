La peculiar justificación que hizo Manuel Adorni de la ausencia de la CGT en el Consejo de Mayo: "Tema de tiempos"

La reunión de esta semana tendrá formato ampliado. Adorni recibió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; y al presidente de la UIA, Martín Rappallini. Todos ellos integran el Consejo en representación de sus sectores.

Durante la presentación, el jefe de Gabinete adelantó las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo. También confirmó que, a lo largo del día, el Gobierno publicará en Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos de ley ya terminados y toda la documentación aportada por los consejeros.