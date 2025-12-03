Comunicado de la CGT por el Salario, Mínimo y Vital decretado por el Gobierno: "Insuficiente"
La central obrera cuestionó el laudo que fija el SMVM en $328.400 y volvió a exigir una recomposición que repare la pérdida sufrida desde noviembre de 2023.
La CGT, liderada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, difundió este martes un documento en el que dejó asentado su rechazo al laudo emitido por el Gobierno que establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, al considerar que ese monto resulta “insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de las y los trabajadores”. La entidad gremial indicó que participó de la ronda del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil —el organismo tripartito donde convergen sindicatos, sectores empresarios y representantes del Estado— y que allí presentó una propuesta integral con el objetivo de “iniciar un proceso real de recuperación del SMVM”.
Esa iniciativa planteaba recomponer el poder de compra deteriorado desde noviembre de 2023, al tiempo que incorporaba la inflación proyectada hasta abril de 2026, lo que derivaba en un incremento acumulado del 71,6%, distribuido en tramos del 11,4% entre diciembre y abril. El propósito final era aproximar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, que actualmente asciende a $1.176.852, y evitar que el ingreso mínimo quede cada vez más lejos de lo que una familia necesita para cubrir gastos esenciales.
Pero, según remarcó la central obrera, la decisión unilateral del Ejecutivo se ubicó en las antípodas de esa meta y, en lugar de corregir el atraso, “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Por ese motivo, la CGT insistió en que el SMVM debe encaminarse de forma sostenida hacia el valor de la Canasta Básica Total, a la que describió como la “única referencia que garantiza un ingreso que permita cubrir las necesidades esenciales”.
Además, la organización anticipó que seguirá impulsando acciones para que el salario mínimo recupere definitivamente su valor, vuelva a ser un parámetro efectivo para todas las escalas salariales y permita recomponer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.
Temas
Te puede interesar
El Gobierno aumentó por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil: de cuánto fue el incremento
Las Más Leídas
Dejá tu comentario