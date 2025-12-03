Comunicado de la CGT por el Salario, Mínimo y Vital decretado por el Gobierno: "Insuficiente"

La CGT, liderada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, difundió este martes un documento en el que dejó asentado su rechazo al laudo emitido por el Gobierno que establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, al considerar que ese monto resulta “insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de las y los trabajadores”. La entidad gremial indicó que participó de la ronda del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil —el organismo tripartito donde convergen sindicatos, sectores empresarios y representantes del Estado— y que allí presentó una propuesta integral con el objetivo de “iniciar un proceso real de recuperación del SMVM”.