Reforma Laboral: sugestivo cruce de miradas entre Victoria Villarruel y Karina Milei
La Vicepresidenta recibió a la comitiva de la Casa Rosada con una sonrisa y hubo una frase que resonó en el debate de la Reforma Laboral.
La atención se desvió por unos instantes del articulado de la Reforma Laboral hacia el palco oficial del Senado. Allí, una comitiva de peso desembarcó para "marcar la cancha" y supervisar los votos: la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli.
El momento de mayor tensión política, disimulado bajo el protocolo institucional, ocurrió cuando la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, interrumpió el debate para darles la bienvenida oficial.
"Esta larga noche"
Con una sonrisa que mezclaba cortesía y la ironía propia de la interna oficialista, Villarruel se dirigió al palco. "Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo... que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión", disparó la Vicepresidenta.
En ese instante, las cámaras captaron el cruce de miradas. Mientras Villarruel hablaba desde el estrado, en el palco se observó a Karina Milei observando fijamente hacia la presidencia, escoltada por un Manuel Adorni sonriente y un Diego Santilli (clave en la negociación con los gobernadores para esta ley) atento a la dinámica del recinto.
La vigilancia del Ejecutivo
La presencia física de la "tríada" de negociación política del Gobierno en el Congreso no es un dato menor. En una jornada donde se juega la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, la asistencia de Karina Milei junto a sus espadas políticas, Adorni y Santilli, envía un mensaje claro de presión y vigilancia sobre el poroteo de los votos, en una relación con la Vicepresidenta que ha tenido sus altibajos públicos.
La frase de Villarruel sobre la "larga noche" anticipa lo que todos saben: el debate será extenuante y cada gesto, mueca o mirada será interpretada en clave de poder de cara al 2027.
