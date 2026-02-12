Reforma Laboral: sugestivo cruce de miradas entre Victoria Villarruel y Karina Milei

villarruel karina milei El palco oficial con Manuel Adorni, Karina Milei y Diego Santilli, bajo la mirada de Victoria Villarruel durante el debate por la Reforma Laboral.

La vigilancia del Ejecutivo

La presencia física de la "tríada" de negociación política del Gobierno en el Congreso no es un dato menor. En una jornada donde se juega la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, la asistencia de Karina Milei junto a sus espadas políticas, Adorni y Santilli, envía un mensaje claro de presión y vigilancia sobre el poroteo de los votos, en una relación con la Vicepresidenta que ha tenido sus altibajos públicos.