¿Y la Oficina de Respuesta Oficial? Javier Milei y Manuel Adorni comparten una fake news sobre Mariano Recalde

Mariano Recalde El video de Mariano Recalde debería ser desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial

La respuesta del senador

Ante la escalada de la desinformación promovida por el Ejecutivo, Recalde respondió directamente a Milei y Adorni a través de X.

"Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó claro que 'no leí'. No leí lo que no está y dicen que está", sentenció el legislador, aclarando que su queja era justamente porque el oficialismo defendía cláusulas imaginarias que no estaban en el papel.

