¿Y la Oficina de Respuesta Oficial? Javier Milei y Manuel Adorni comparten una fake news sobre Mariano Recalde
El Presidente y su jefe de Gabinete viralizaron recorte malicioso donde el senador dice que no leyó la Reforma Laboral. ¿Oficina de Respuesta Oficial? Ausente.
Pese a la existencia de la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir falsedades, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni difundieron un video manipulado donde el senador Mariano Recalde parecía admitir que no leyó la Reforma Laboral.
La viralización del contenido, impulsada bajo consignas como "Kirchnerismo en su máxima expresión", expone una contradicción en la comunicación gubernamental: mientras se sostiene una estructura para combatir supuestas mentiras, desde la Casa Rosada se valida material manipulado.
La verdad detrás de la frase viral
Es falso que Recalde haya admitido desconocer el texto. La frase completa, pronunciada durante un intercambio con el senador oficialista Bruno Olivera Lucero, apuntaba a una discrepancia técnica sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Recalde detectó que el miembro informante de La Libertad Avanza mencionaba una garantía de cobro en caso de quiebra que no figuraba en el texto escrito.
Su intervención textual fue: "Quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí [en el texto], que en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL. Porque no lo dice la ley, si lo van a poner, que lo pongan expresamente".
La respuesta del senador
Ante la escalada de la desinformación promovida por el Ejecutivo, Recalde respondió directamente a Milei y Adorni a través de X.
"Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó claro que 'no leí'. No leí lo que no está y dicen que está", sentenció el legislador, aclarando que su queja era justamente porque el oficialismo defendía cláusulas imaginarias que no estaban en el papel.
