"Manuel Adorni no tendrá ni quién le sirva café": respuesta de ATE a amenaza de descuentos por el paro general

"¿Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare @madorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves".

Aguiar aseguró que "el paro en la administración pública va a ser total en todo el país" y cuestionó la legitimidad de las amenazas del Ejecutivo. En su descargo, el líder estatal argumentó:

Legalidad de la medida: "El ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional".

Rechazo a las formas: "No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno. Vamos a profundizar nuestro plan de acción en las próximas semanas".

Un jueves sin transporte

El escenario para este jueves se perfila como un cese total de actividades que impactará de lleno en la circulación. A diferencia de la última movilización realizada en abril del año pasado, esta vez la medida de fuerza contará con un factor clave que paralizará las calles: