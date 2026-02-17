"Manuel Adorni no tendrá ni quién le sirva café": respuesta de ATE a amenaza de descuentos por el paro general
Rodolfo Aguiar respondió al Gobierno tras la advertencia de quita salarial por adherirse al paro general. "Que se prepare Adorni y todo el Gabinete", advirtió.
El avance de la Reforma Laboral en el Congreso recalentó la tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales. Ante el anuncio de un paro general convocado por la CGT, desde la Casa Rosada advirtieron que sancionarán económicamente a los trabajadores que se sumen a la huelga. El jefe de ATE apuntó contra Manuel Adorni.
"Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran", confirmaron altas fuentes del Ejecutivo a la prensa, ratificando una medida que ya aplicaron en movilizaciones anteriores.
La furiosa respuesta de ATE
La advertencia oficial provocó la inmediata reacción de Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien cruzó duramente al oficialismo y apuntó directamente contra el vocero presidencial.
A través de su cuenta en la red social X, el dirigente sindical ironizó sobre el impacto que tendrá la paralización de tareas en las propias dependencias del Estado:
"¿Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare @madorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves".
Aguiar aseguró que "el paro en la administración pública va a ser total en todo el país" y cuestionó la legitimidad de las amenazas del Ejecutivo. En su descargo, el líder estatal argumentó:
Legalidad de la medida: "El ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional".
Rechazo a las formas: "No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno. Vamos a profundizar nuestro plan de acción en las próximas semanas".
Un jueves sin transporte
El escenario para este jueves se perfila como un cese total de actividades que impactará de lleno en la circulación. A diferencia de la última movilización realizada en abril del año pasado, esta vez la medida de fuerza contará con un factor clave que paralizará las calles:
Los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros a nivel nacional ya confirmaron su adhesión total.
Por este motivo, durante toda la jornada del jueves no habrá servicio de colectivos, trenes, subtes ni taxis.
