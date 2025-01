La condición que le puso La Libertad Avanza al PRO: "Vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna"

El jueves pasado, Mauricio Macri aseguró que, a pesar de que el ex presidente de la Nación propuso “conformar el mejor equipo” eso ya ocurre en el Gobierno nacional. "Es un tema complejo. No termino de comprender la parte dialéctica. Macri hablando de conformar el mejor equipo y sinceramente lo digo, eso ya sucede hace más de un año. Hay un montón de gente del PRO que funciona activamente. Me pierdo cuando dicen que hay que armar equipo", ironizó Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y senador provincial en uso de licencia.