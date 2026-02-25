La confesión de un empresario tras el cierre de Fate: "Robábamos con los precios de las cubiertas"

En medio del conflicto la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto.

De esta manera Fate tuvo que retrotraer los despidos mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se vio obligado a cesar toda medida de acción directa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/2026658494284214714&partner=&hide_thread=false DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN.

VLLC! https://t.co/qvK8AaOOE2 — Javier Milei (@JMilei) February 25, 2026

En una primera audiencia en la Secretaría de Trabajo realizada este lunes, la empresa y el sindicato no alcanzaron un acuerdo. Hoy iban a volver a encontrarse las partes.

Según trascendió, Fate aseguró en la reunión que quiere cumplir la conciliación obligatoria, pero sostuvo que no está en condiciones de reabrir la planta porque el predio está ocupado por el sindicato. Desde el gremio, en tanto, reclamaron una propuesta de continuidad laboral y cuestionaron la falta de actividad.