La confesión de un empresario tras el cierre de Fate: "Robábamos con los precios de las cubiertas"
En medio del conflicto que generó el cierre de Fate y el despido de casi un millar de trabajadores, Javier Milei cruzó al dueño de las gomerías Neumen tras su "sincericidio".
En medio del conflicto por el cierre de Fate y mientras rige la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a cargar este miércoles contra los empresarios del sector. Lo hizo en sus cuentas en las redes sociales en los que publicó un extracto de la entrevista que le realizó el periodista Maxi Montenegro al dueño de la cadena de gomería Neumen, Roberto Méndez, quien admitió que "robábamos con los precios de las cubiertas".
“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”, escribió Milei junto al video con el "sincericidio" de Méndez.
"Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, aseguró Méndez.
Y siguió: "veo bien lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal que sería alrededor de un 20%. En algún momento estábamos con una rentabilidad del 60 - 70%".
El sincericidio de Méndez le vino como anillo al dedo a Milei para negar que detrás del cierre de Fate y el millar de despido están la avalancha de importaciones que fomentó y el derrumbe del consumo producto de sus políticas económicas, sino la connivencia entre Estado y empresarios que "cazan en el zoológico".
En medio del conflicto la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto.
De esta manera Fate tuvo que retrotraer los despidos mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se vio obligado a cesar toda medida de acción directa.
En una primera audiencia en la Secretaría de Trabajo realizada este lunes, la empresa y el sindicato no alcanzaron un acuerdo. Hoy iban a volver a encontrarse las partes.
Según trascendió, Fate aseguró en la reunión que quiere cumplir la conciliación obligatoria, pero sostuvo que no está en condiciones de reabrir la planta porque el predio está ocupado por el sindicato. Desde el gremio, en tanto, reclamaron una propuesta de continuidad laboral y cuestionaron la falta de actividad.
