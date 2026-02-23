Conflicto por el cierre de Fate: no hubo acuerdo y se planteó para mazo la próxima reunión

Mientras tanto, la senadora Patricia Bullrich advirtió que la empresa Fate "está mal" desde que tiene memoria y dijo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.

"Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal", expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

En esa línea, Bullrich señaló que la empresa "tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar".

"Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen", sentenció.