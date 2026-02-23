Conflicto por el cierre de Fate: no hubo acuerdo y se planteó para mazo la próxima reunión
El Ministerio de Capital Humano funcionó como sede de negociación entre el personal y la dueña de Fate, que dispuso el cierre de la planta en San Fernando.
Las autoridades del Ministerio de Capital Humano dispusieron para el miércoles 4 de marzo a las 11 el próximo encuentro entre la empresa dueña de Fate y los trabajadores nucleados en el gremio SUTNA con motivo de la toma de la planta de San Fernando, que cerraría este año.
La noticia del cierre de Fate después de décadas de producción de neumáticos en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando, dejó en la calle a más de 900 personas. Aunque el grupo económico dueño de la fábrica anticipó el pago de indemnizaciones, el personal denunció un lock-out patronal en la planta.
A última hora de este lunes la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que "habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes".
La reunión convocada para el miércoles 4 de marzo a las 11 es para "continuar con las instancias de diálogo", dijeron desde el organismo que encabeza Julio Cordero.
Desde la empresa señalaron deslizaron que "Fate quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato", y se negaron a hacer más declaraciones con la explicación de que "no hay mucho más para agregar".
Mientras tanto, la senadora Patricia Bullrich advirtió que la empresa Fate "está mal" desde que tiene memoria y dijo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.
"Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal", expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA).
En esa línea, Bullrich señaló que la empresa "tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar".
"Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen", sentenció.
