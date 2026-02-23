Escala la tensión en Fate: nueva reunión y asamblea de los trabajadores

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal

Los trabajadores despedidos de Fate, la emblemática compañía argentina de neumáticos que anunció su cierre después de ocho décadas, denunciaron este sábado un lockout patronal después de constatar que los dueños de la firma no acataron la conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo y no reabrieron la fábrica.

"En el día de ayer (viernes) los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas", aseguró el secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Miguel Ricciardulli, en diálogo con Splendid. Agregó que la fábrica continúa cerrada "con candados y cadenas" pese a la vigencia de la medida legal, que debería retrotraer los despidos.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario", señaló sobre la disputa entre la familia Madanes Quintilla, dueños de Fate, y la Casa Rosada por la apertura de importaciones que perjudica a la industria nacional. Esta situación afecta directamente a los trabajadores despedidos, quienes registran hace meses un fuerte ajuste por la caída productiva.