Trabajadores de Fate niegan ausentismo y reclaman la reapertura de la planta: "Continuidad laboral"

A su vez, señaló que con el cierre no sólo se ven afectadas las familias de los mil trabajadores que perderían su empleo, sino también las familias del barrio que viven de la fábrica y toda la cadena productiva que se desprende del funcionamiento de la planta.

“Acá hay una fábrica enorme que produce hace 80 años y, con las condiciones normales, es una fábrica que puede no sólo producir y pagar los sueldos, sino que también tener las ganancias enormes que han tenido”, destacó.

El dirigente detalló que “los últimos balances que nos han entregado cuando decían tener problemas daba 190 millones de dólares de ganancia y consideraban que era una ganancia pequeña. ¿Se comprende? Esto es ganancia neta, después de haber gastado en todo lo que tenían que gastar".

“Lo que buscamos es que se brinde una solución definitiva. Un plan de producción para que podamos seguir adelante, eso es lo que estamos reclamando”, señaló y exigió: “Tiene que haber claramente una propuesta de continuidad laboral”.