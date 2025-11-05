La Corte Suprema dejó firme una condena por abuso contra un exfuncionario de Alfredo Cornejo en Mendoza

Esa no había sido la primera vez. Hubo otros dos episodios similares.

Luego otra mujer también lo denunció: M.G.P. dijo que dos veces sufrió lo mismo entre enero o febrero del 2016.

Una tercera empleada, A.G.A.N. relató que varias veces le tocó la cola sobre el pantalón, pero además intentó también manosear los pechos, pero no pudo hacerlo porque ella lo interceptó.

Imputación y condena

La Justicia imputó al funcionario por ocho episodios de abuso sexual (tocamientos) contra empleadas de la repartición y en el lugar de trabajo.

En marzo del 2023, el Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza lo condenó a dos años y medio de prisión y dispuso su inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de Mendoza.

Rechazo de la Corte Suprema y fallo firme

La defensa apeló la condena y el caso escaló hasta la Corte Suprema de la Nación.

El máximo tribunal desestimó la presentación por incumplir las formalidades y requisitos de la acordada que fija los lineamientos de los recursos extraordinarios