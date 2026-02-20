El Senado emitió dictamen para la Reforma Laboral y busca sancionarla el viernes 27 de febrero

Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y el comportamiento del trabajador, estableciendo porcentajes diferenciados y plazos más estrictos para el cobro del sueldo durante el período de enfermedad.

La propuesta contemplaba que, en aquellos casos en los que se comprobara una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, el salario durante la licencia bajara al 50% y, para el resto de los casos, se redujera al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones específicas para episodios repetidos en el tiempo.

Se proponían límites temporales de tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo y seis meses para quienes sí las tuvieran, junto a una cláusula que exigía un plazo mínimo de dos años entre episodios de enfermedades crónicas para habilitar un nuevo derecho a cobro. Es decir que si padecía cáncer y se debía seguir un tratamiento al trabajador se le recortaría el 25% de su sueldo y si al año y medio sufría una recaída su empleador podía dejar de pagarle mientras se volvía a someter al tratamiento médico.