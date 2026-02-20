Fuerte crítica de Villarruel a Milei: "Sin producción nacional, no hay políticas de Gobierno"

Las palabras dejaron en evidencia su visión crítica respecto de la liberalización comercial y el ingreso irrestricto de productos importados. El planteo de la vicepresidenta se produjo además en un contexto sensible, marcado por el cierre de la planta de Fate en San Fernando, que dejó a 910 trabajadores sin empleo. La situación industrial reavivó el debate sobre el impacto de la apertura económica en la producción local y el empleo, y sirvió como telón de fondo para las declaraciones de Villarruel.