La Corte Suprema propone una reforma para la selección de jueces: de qué se trata
La iniciativa de la Corte Suprema debe ser analizada por el Consejo de la Magistratura que, para que entre en vigencia, deberá ser aprobada por mayorías agravadas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación propuso este jueves al Consejo de la Magistratura avanzar en una reforma del mecanismo para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales.
El proyecto de reforma de la selección de jueces cuenta con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El texto no incluye la del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
Según trascendió, los cambios propuestos por la Corte Suprema tienen por objetivo fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección y reducir el impacto de la coyuntura política sobre los procesos de selección.
Así, se buscan "reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad" y "garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados", el nuevo reglamento hace prevalecer "el rendimiento académico de excelencia y el mérito real" por sobre el tránsito burocrático y administrativo de los candidatos en oficinas judiciales, introduce “reglas más claras y previsibles” para la entrevista personal -la instancia más cuestionada de los procesos actuales- y establece dos tipos de concursos para cubrir vacantes o anticiparse a que existan.
Así la reforma busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, justo cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza merced del mayor peso que tiene en el Congreso de la Nación tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.
Bajo este nuevo esquema, la clave de la selección se trasladará a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.
Los jueves elevaron este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para para su análisis y ya se notificó de la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, así como a las Cortes Supremas provinciales.
No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el cuerpo deberá alcanzar mayorías agravadas durante la votación definitiva.
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