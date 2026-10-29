Fuga de Flávio Bolsonaro: desestiman la denuncia de Marcela Pagano
La Justicia de Misiones decidió archivar la denuncia de la diputada nacional, argumentado que no se detectaron irregularidades en los controles.
La Justicia desestimó la denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano respecto al paso por el país del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien se fugó hacia Estados Unidos vía la Argentina, luego de perder el balotaje con Lula da Silva.
La Fiscalía de Puerto Iguazú resolvió archivar la denuncia tras constatar que no se detectaron irregularidades en los controles fronterizos y confirmar que el dirigente brasileño ingresó y salió del territorio argentino de manera regular.
Pese al cierre del trámite en la provincia de Misiones, el expediente mantendrá un curso judicial paralelo en los tribunales de la Capital Federal, donde avanza una investigación vinculada a las circunstancias del hecho.
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