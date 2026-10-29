El Gobierno avala la Ley 14.250 de Perón y hay bono de $2.275.519,25 para trabajadores el 6 de noviembre

Con este incremento, el esquema de ingresos mínimos para los empleados del sector quedó conformado de la siguiente manera:

Salario Inicial: $2.552.560,34 .

. Participación Ganancias (ROE): $73.786,55 .

. Total a percibir (Salario Inicial + Participación): $2.626.346,89.

Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, sean remunerativas o no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Cómo siguen la paritarias bancaria en los próximos meses

El acuerdo en paritarias no se limitó a septiembre. El comunicado oficial detalla que las partes acordaron continuar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento.

Asimismo, los representantes sindicales y empresariales sellaron el compromiso de retomar la mesa de negociación paritaria en la segunda quincena de enero de 2027, con el objetivo de continuar salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector frente al contexto económico.