El Gobierno avala la Ley 14.250 de Perón y hay bono de $2.275.519,25 para trabajadores el 6 de noviembre
Los trabajadores bancarios recibirán un bono por el "Día del Bancario". El acuerdo sindical garantiza salvaguardar poder adquisitivo y fija pautas salariales.
La Asociación Bancaria confirmó un nuevo acuerdo con las cámaras empresariales del sector. Amparados en el marco regulatorio histórico de las convenciones colectivas, los trabajadores del rubro recibirán una fuerte compensación salarial con un bono en el mes de noviembre, sumado a la actualización de sus haberes mensuales.
De cuánto es el bono por el Día del Bancario y cuándo se cobra
De cara a la celebración del "Día del Bancario/a", el gremio anunció que los trabajadores percibirán un bono que no podrá ser inferior a $2.275.519,25. Este monto millonario deberá ser abonado por las entidades financieras hasta el 6 de noviembre inclusive, es decir, antes del día 7 de dicho mes.
Actualización salarial de septiembre y participación en ganancias
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Además del bono por su día, el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria comunicó los nuevos montos iniciales acordados correspondientes al mes de septiembre de 2026.
La actualización salarial fue del 1,9%, lo que permite acumular en los primeros nueve meses del año un 23,6% sobre los salarios vigentes a diciembre de 2025.
Con este incremento, el esquema de ingresos mínimos para los empleados del sector quedó conformado de la siguiente manera:
- Salario Inicial: $2.552.560,34.
- Participación Ganancias (ROE): $73.786,55.
- Total a percibir (Salario Inicial + Participación): $2.626.346,89.
Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, sean remunerativas o no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Cómo siguen la paritarias bancaria en los próximos meses
El acuerdo en paritarias no se limitó a septiembre. El comunicado oficial detalla que las partes acordaron continuar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento.
Asimismo, los representantes sindicales y empresariales sellaron el compromiso de retomar la mesa de negociación paritaria en la segunda quincena de enero de 2027, con el objetivo de continuar salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector frente al contexto económico.
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