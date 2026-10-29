San Isidro: eludió un control policial en La Horqueta y tras una persecución fue detenido en Saavedra

“Los operativos de control vehicular y de identificación de personas se realizan diariamente en distintos puntos del partido, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad de los municipios vecinos. Buscan identificar a personas con pedidos de captura y detectar vehículos y motocicletas con requerimientos judiciales. En el último mes se realizaron 3100 operativos, durante los cuales fueron identificados 1019 ciudadanos, con un resultado de 194 detenidos, y se controlaron 518 vehículos y motos”, afirmaron desde la Municipalidad de San Isidro.