La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente en la autopista Buenos Aires-Rosario

Quién es Rocío Bonacci

Rocío Bonacci se sumó a la política en el año 2023 como muchos jóvenes atraídos por la figura de Javier Milei aunque sin pasado militante en ningún espacio a pesar de la larga trayectoria de su padre en la política de la provincia de Santa Fe. José tiene una larga trayectoria política y conocido por ofrecer su partido Unite a aquellos emergentes o dirigentes que a último momento quedan fuera de las listas de otros partidos.