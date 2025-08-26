Bodegón en Buenos Aires: la guía definitiva para encontrar el mejor bife de lomo de la Ciudad

El Hipopótamo, histórico bar de San Telmo fundado en 1909, se destaca por su cocina tradicional y platos abundantes. Su estrella es el bife de lomo a caballo, acompañado de papas fritas o fideos, idealmente servido jugoso para resaltar su sabor y textura.

Además de su gastronomía, el lugar ofrece un ambiente cargado de historia, siendo el punto de encuentro de diferentes figuras y familias. Ubicado en Avenida Brasil 401, abre de lunes a viernes de 8 a 22, permitiendo que los comensales puedan deleitarse tanto en el almuerzo como en la cena.