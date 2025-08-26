Bodegón en Buenos Aires: la guía definitiva para encontrar el mejor bife de lomo de la Ciudad
Estos sitios son los encargados de reunir a la familia con ambientes cálidos y acogedores. Conocé todos los detalles en la nota.
Los bodegones clásicos de Buenos Aires son los encargados de reunir a las familias y amigos con platos exquisitos de por medio. Estos sitios, por lo general, cuentan con ambientes cálidos y acogedores, perfectos para sumergirse por completo en diferentes preparaciones caseras y de calidad.
Uno de los platos más solicitados es el bife de lomo, aunque solo unos pocos restaurantes se destacan por ofrecerlo en el punto justo. El Obrero y El Hipopótamo, en CABA, son los dos rincones gastronómicos más destacados, con una variada carta compuesta por ingredientes principales.
Las especialidades de El Obrero
El Obrero, clásico bodegón de La Boca con más de 70 años, es famoso por su cocina porteña abundante y casera. Sus cortes de carne son la estrella: el bife de lomo, servido al punto que elijas, y el jugoso bife de chorizo son los más pedidos.
Con su parrilla encendida y ambiente boquense, ofrece una experiencia auténtica de la gastronomía tradicional de Buenos Aires. Además, está situado en Agustín R. Caffarena 64 y abre de martes a sábado desde las 20 hs.
Las especialidades de El Hipopótamo
El Hipopótamo, histórico bar de San Telmo fundado en 1909, se destaca por su cocina tradicional y platos abundantes. Su estrella es el bife de lomo a caballo, acompañado de papas fritas o fideos, idealmente servido jugoso para resaltar su sabor y textura.
Además de su gastronomía, el lugar ofrece un ambiente cargado de historia, siendo el punto de encuentro de diferentes figuras y familias. Ubicado en Avenida Brasil 401, abre de lunes a viernes de 8 a 22, permitiendo que los comensales puedan deleitarse tanto en el almuerzo como en la cena.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario