Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 27 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera para este miércoles otra jornada con buen clima y temperaturas agradables.
El inicio de la semana fue con condiciones casi primaverales, con buen clima y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en la previa al día de Santa Rosa de Lima y su siempre alerta por tormentas, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantenga esta tendencia.
En este marco, el SMN espera un miércoles con cielo despejado durante toda la jornada, con lapsos de algo nublado en la tarde, y temperaturas de entre 10 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 11 y 22 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.
En cambio, el SMN presenta un sábado con cielo nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche, manteniéndose el mal clima durante todo el domingo, con lluvias.
