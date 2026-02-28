La durísima advertencia de Baby Etchecopar a Javier Milei: "La economía está hecha mierda"

Luego se refirió a los continuos viajes del Presidente a los Estados Unidos y su sumisión a Donald Trump, salpicado por los escandalosos archivos de Jeffrey Epstein, y en ese sentido aventuró: “A Trump no lo quieren en Estados Unidos, puede perder las elecciones este año”.

"Si se cae Trump en Estados Unidos, que es muy probable, qué va a pasar con este muchacho", se preguntó en alusión a Milei, quien prácticamente ganó la elección legislativa gracias al ultimátum que el republicano hizo a los argentinos y al respaldo en metálico que brindó a la gestión libertaria, a través del Tesoro de ese país u organismos como el FMI, sin la cual le economía se dirigiría al abismo.

baby etchecopar la economia hecha mierda