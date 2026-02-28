La durísima advertencia de Baby Etchecopar a Javier Milei: "La economía está hecha mierda"
El periodista y conductor se refirió en duros términos a la situación económica y social por la que atraviesa nuestro país, asegurando que "la guita no alcanza".
En su habitual editorial con el que da inicio a su programa, Baby Etchecopar realizó un duro análisis de la situación económica por la que atraviesa la Argentina, prácticamente destrozando las políticas que en ese sentido ha implementado Javier Milei.
"Han convencido a la gente que después de este hambre viene el paraíso. Es como la Iglesia Católica: después que te morís… No, no te espera nada, hermano”, comenzó el conductor y periodista.
Al mismo tiempo denunció que, a pesar de lo sostenido por el Gobierno, uno de los problemas principales es que “hay un pacto preexistente y espurio para que nadie diga que hay inflación… Chicos, hay inflación”, sentenció.
En ese sentido, señaló: “Y si no es una inflación causada por el Gobierno, es una inflación causada por los inescrupulosos... Es verdad que hay inescrupulosos, pero también es verdad que, evidentemente, hay un gobierno que no te da seguridad económica”.
“Hoy la economía está hecha mierda, hay que decirlo, primero por culpa del kirchnerato y ahora por culpa del mileiato. Yo no sé quién tiene la culpa, pero hay una sola verdad: la guita no alcanza", afirmó Etchecopar.
Luego se refirió a los continuos viajes del Presidente a los Estados Unidos y su sumisión a Donald Trump, salpicado por los escandalosos archivos de Jeffrey Epstein, y en ese sentido aventuró: “A Trump no lo quieren en Estados Unidos, puede perder las elecciones este año”.
"Si se cae Trump en Estados Unidos, que es muy probable, qué va a pasar con este muchacho", se preguntó en alusión a Milei, quien prácticamente ganó la elección legislativa gracias al ultimátum que el republicano hizo a los argentinos y al respaldo en metálico que brindó a la gestión libertaria, a través del Tesoro de ese país u organismos como el FMI, sin la cual le economía se dirigiría al abismo.
