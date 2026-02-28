Javier Milei celebró la muerte de Alí Jamenei mientras Irán negaba su deceso: "Violento y cruel"
La gestión libertaria no escatimó en lanzar un comunicado para aplaudir las acechanzas de Estados Unidos e Israel.
En las últimas horas, un repentino ataque de Estados Unidos e Israel a Irán dejó un saldo de más de 200 muertos y alrededor de 800 heridos. Entre los fallecidos, el gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu aseguraban que se encontraba el máximo líder iraní Alí Jamenei, lo que se terminó confirmando posteriormente.
Pero antes de que así fuera y sin atender a la posibilidad de que sea una fake news, la gestión que conduce Javier Milei salió a celebrar la muerte del referente de los iraníes: "La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad".
En este sentido, agregó: "Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo. La República Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".
"Según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán. La búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen", manifestó en un extenso comunicado.
Finalmente, el primer mandatario expresó: "La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia".
