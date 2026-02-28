Javier Milei celebró la muerte de Alí Jamenei mientras Irán negaba su deceso: "Violento y cruel"

Pero antes de que así fuera y sin atender a la posibilidad de que sea una fake news, la gestión que conduce Javier Milei salió a celebrar la muerte del referente de los iraníes: "La Oficina del Presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad".