ANDIS: arranca el peritaje de los explosivos audios que acorralan a los dueños de la Suizo Argentina

La investigación judicial busca esclarecer presuntas irregularidades en la Andis vinculadas con contrataciones y pagos durante la gestión de Spagnuolo.

Los audios, que motivaron el expediente, pero que no se usaron como prueba a la hora de los procesamientos, contienen conversaciones en las que se mencionan supuestos retornos y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno y droguerías.

En esos audios atribuidos a Spagnuolo se escucha decir que le “estaban desfalcando la agencia” y se nombra a la droguería Suizo Argentina.

Los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a Spagnuolo, pero su defensa pidió la nulidad de los mismos al sostener q son falsos. Finalmente se ordenó la pericia.

Con el inicio del peritaje la causa ingresará en una etapa considerada clave. Si los especialistas confirman la autenticidad de las grabaciones y descartan manipulaciones, el resultado podría fortalecer el valor probatorio del abundante material documental dentro del expediente.

Semanas atrás el juez Lijo Justicia rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del Spagnuolo contra la pericia destinada a comparar su voz con los audios incorporados a la investigación y descartó suspender esa medida de prueba.

Por su parte, el fiscal Picardi pidió que para hacer el estudio y como Spagnuolo se niega a aportar su voz, se utilicen entrevistas públicas.

Los puntos de pericia propuestos por el fiscal Franco Picardi

Punto 1 - Caracterización técnica del archivo: determinar el formato del contenedor, codec utilizado, sample rate, bitrate, número de canales, duración, y todos los metadatos técnicos extraíbles de los archivos de audio.

Punto 2 - Análisis comparativo con material indubitado: designación judicial de material indubitado del imputado. Se debería convocar al imputado Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia.

Punto 3 - Comparación de parámetros acústico-fonéticos: de los segmentos dubitados con los del material indubitado, reportando el grado de compatibilidad mediante metodología reconocida.

Punto 4 - Identificación de eventuales operaciones de edición: determinar si el archivo presenta indicios técnicos de operaciones de edición posteriores a su captura original, identificando en su caso: (a) la naturaleza de las ediciones detectadas; (b) los puntos temporales del archivo que muestren indicios de manipulación; (c) los segmentos temporales que no presenten indicios de manipulación; (d) los archivos de audio que no presenten ningún indicio de manipulación; (e) el tipo y la metodología técnica de edición empleada en los segmentos editados.

Punto 5 - Análisis de origen sintético o natural: respecto de los segmentos del archivo correspondientes al hablante identificado en autos como el imputado Diego Orlando Spagnuolo, intentar determinar si dichos segmentos presentan características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de "text-to-speech" o "voice cloning" basados en inteligencia artificial). El análisis podría incluir: (a) análisis acústico-fonético (jitter, shimmer); (b) análisis espectral y de coherencia ambiental; (c) análisis de respiración natural y coarticulación; (d) aplicación de detectores algorítmicos de audio sintético reconocidos en la literatura forense.

Punto 6 - Conclusión integrada: con base en los análisis realizados, se deberá emitir conclusión sobre: (a) si los segmentos atribuidos al imputado son compatibles con voz humana real de origen no sintético; (b) si dichos segmentos son atribuibles a la persona del imputado conforme al material indubitado; (c) las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones, en caso de ser posible establecerlos.

La sombra de la Suizo Argentina en el centro de las presuntas coimas en la ANDIS

El contenido de las grabaciones que investiga el juez federal Ariel Lijo no es un dato menor para el conglomerado empresario.

En los audios que desataron el escándalo político, la mención a la droguería Suizo Argentina aparece entrelazada con supuestos manejos oscuros, desfalcos operativos y un esquema de recaudación clandestina que, según los registros, salpicaría directamente a figuras de máxima confianza del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, incluyendo referencias a presuntos retornos del 3%.

Aunque la defensa de Spagnuolo intentó inicialmente voltear las grabaciones bajo el argumento de que se trataba de piezas falsas, los Kovalivker entendieron que dejar el destino de esos archivos en manos de la pericia oficial implicaba un riesgo demasiado alto para los intereses del emporio farmacéutico.