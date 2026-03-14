La explicación de Manuel Adorni al viaje de su mujer a Nueva York: "Fue invitada por el Presidente"

“Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, concluyó.

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El jefe de Gabinete brindará una entrevista tras el "AdorniGate" y su viaje a Nueva York

El Jefe de Gabinete eligió dar una nueva entrevista a un periodista afín al Gobierno. Por eso visitará el set de Luis Majul quien ya anunció que Adorni estará presente en La Nación + el domingo a las 20.30h.

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Días atrás, ante el revuelo, el funcionario ya tuvo que salir a explicar lo sucedido y defendió la decisión de que su pareja lo acompañara durante la gira. "Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", expresó.

En la misma línea, insistió en que el viaje no implicó gastos para el Estado y remarcó el apoyo personal que recibe de su pareja. "Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe", agregó.

Durante la entrevista que brindó al canal A24, el funcionario también pronunció una frase que rápidamente se viralizó. "Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York", lanzó Manuel Adorni.

"Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", insistió.

Para ratificarle su apoyo, Javier Milei lleva a Manuel Adorni a Córdoba

A su regreso de Madrid, donde participó de un foro económico anarcocapitalista, Javier Milei retomará su agenda local para visitar Córdoba, acompañado por el cuestionado Manuel Adorni, a quien referentes libertarios no dejan de prestar el debido respaldo.

Según se sabe, el Presidente disertará el lunes a las 16 en la Bolsa de Comercio de la capital de la provincia mediterránea, y allí estará su jefe de Gabinete, quien por estas horas es duramente cuestionado al protagonizar hechos propios de la vilipendiada “casta”, como utilizar el avión presidencial para viajar a Nueva York junto con su esposa.

En la Bolsa cordobesa también hablarán Manuel Tagle, presidente de la institución anfitriona, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central (reemplazando en 2018 a Luis ‘Toto’ Caputo).