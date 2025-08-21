Ezequiel Atauche no pudo leer un número y desató la risa burlona de Victoria Villarruel: "No me sale"
En La Libertad Avanza suelen autodestacarse como buenos con los números, pero al parecer no es el caso del senador jujeño.
El senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA), protagonizó un blooper este jueves durante la sesión que trata varios temas sensibles para el Gobierno, situación que derivó en burlas de sus pares opositores y hasta despertó alguna risa de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Este jueves la Cámara alta se reunió con el fin de debatir la emergencia en salud pediátrica y la ley de Financiamiento Universitario, además de los decretos del Ejecutivo que avanzan sobre organismos estatales como el INTA y Vialidad Nacional. Todos temas que tienen a la Casa Rosada mirando de reojo tras diversos revés legislativos.
En este marco, el jujeño intentaba defender el ajuste que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei, y para argumentarlo se disponía a leer el monto del presupuesto del Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero tuvo algunos problemas para entender la cifra.
"Es tan grande el número que no me sale", argumentó el legislador, ya vencido y tras calificarlo como "un numerazo", para mencionar cifra por cifra.
En concreto, Atauche no pudo leer la cifra de "$12.120.294.757", por lo que se escucharon murmullos con cargadas, mientras la cámara justo enfocó a Villarruel no pudiendo ocultar su risa por el insólito momento.
La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, en especial por la reacción de la vicepresidenta quien se encuentra enfrentada con el presidente Javier Milei y casi todo el espacio libertario.
Tiempo atrás y cuando comenzaban a conocerse las diferencias entre los integrantes de la fórmula presidencial, el senador se había diferenciado de las críticas de Milei a su vice, aunque sí había reconocido "rispideces".
“La verdad es que yo con Victoria Villarruel tengo buena relación. Por supuesto, las cuestiones políticas las resuelvo con Guillermo Francos, con (Eduardo) Lule Menem, con Karina Milei. Me parece que hasta ahora la vicepresidente ha venido trabajando para los objetivos del Gobierno dentro del Senado”, dijo Atauche en su momento.
