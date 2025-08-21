Iñaki Gutiérrez reveló cuánto le molesta que le digan "Pepona" del 1 al 10
El influencer habló de su apodo y no dudó en acusar a la oposición de ser contradictorios entre el discurso de respeto y las burlas por su físico.
Iñaki Gutiérrez, el influencer afín a La Libertad Avanza, reveló cuánto le molesta que los opositores al Gobierno se refieran a él de manera despectiva llamándolo “Pepona”, comparándolo así a una muñeca por sus rasgos físicos.
Durante una entrevista, Gutiérrez fue consultado sobre el uso del apodo y dejó mal parados a quienes lo usan en ámbitos políticos: “Me molesta un 10 cuando estoy discutiendo de inflación, pobreza, y la única desarticulación y respuesta a lo que digo es por cómo me veo”, respondió.
En ese sentido, el influencer no dudó en apuntar directamente contra la oposición, a quienes acusó de ser contradictorios al pregonar un discurso de respeto hacia el otro, pero que no dudan en usar descalificaciones personales para referirse a él: “La gente que todo el tiempo nos dice que somos el odio, que ellos son el amor y que respetan a todos, después me denigran por mí por una cuestión física”.
"Me llama la atención del partido político que se presenta como ‘el amor’ y que representa a cada persona cómo es, que se me desarticule por parecer lo que dijiste recién (una muñeca pepona)”, señaló Gutiérrez en una entrevista con Blender.
En relación con los sectores que suelen proclamarse como defensores de la inclusión y el respeto, el libertario cuestionó la falta de coherencia cuando se lo ataca por su imagen: “Además, para el kirchnerismo, la izquierda o ciertas partes del radicalismo hay mucho para criticar de este Gobierno y a mí generalmente es imposible que me encuentren desarticulando a alguien por su físico o por características que tengan que ver con la persona en cuanto a su aspecto”, culminó el libertario sobre el tema en cuestión.
Y agregó: “No tengo barba, soy rubio, tengo la carita rendonda, sí, estoy para la joda, pero a la hora de hacer policía, no es algo que se vaya a dar en un debate serio”. En ese sentido, resaltó la actitud de sus pares de otros espacios políticos, sobre quienes suele ver un tipo de intercambio más respetuoso que el que se da en las redes sociales.
