Iñaki Gutiérrez reveló cuánto le molesta que le digan "Pepona" del 1 al 10

En relación con los sectores que suelen proclamarse como defensores de la inclusión y el respeto, el libertario cuestionó la falta de coherencia cuando se lo ataca por su imagen: “Además, para el kirchnerismo, la izquierda o ciertas partes del radicalismo hay mucho para criticar de este Gobierno y a mí generalmente es imposible que me encuentren desarticulando a alguien por su físico o por características que tengan que ver con la persona en cuanto a su aspecto”, culminó el libertario sobre el tema en cuestión.