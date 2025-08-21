A menos de una semana de su lanzamiento como candidato, Jorge Porcel Jr. ya se bajó
Jorge Porcel Jr. se había lanzado como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Movimiento Plural.
Jorge Porcel Jr. bajó, a menos de una semana de su lanzamiento, su candidatura a diputado nacional. Ocupaba el tercer lugar en la lista de Movimiento Plural en la Ciudad de Buenos Aires.
El hijo del reconocido cómico y actor Jorge Porcel, admitió que su más que efímero paso por la política fue "un samba" y aseguró que resolvió bajarse de la carrera electoral debido a las "prácticas de la casta". Y apuntó contra Marcelo Peretta, primer candidato de la lista de candidatos de Movimiento Plural.
Jorge Porcel Jr. anunció su renuncia en TN. "¿Vos te das cuenta que sos candidato? Vas a tener que lidiar con todas estas cosas" le preguntaron a lo que el mediático sorprendió con un: "No, porque ya no soy más candidato".
"No se esperaban esta, ¿no?. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplo con las promesas", afirmó y sentenció: "Debut y despedida".
"Fue muy emotivo cuando me hicieron la propuesta, más en un momento en donde yo tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. En Zona Norte, Belgrano y lugares que son teóricamente de gente pudiente, la mitad de los negocios están cerrados y uno ve el sufrimiento concreto. Entonces dije: 'vamos a ayudar, en lo poco que yo puedo hacer'", explicó.
Y matizó su renuncia: "Iba tercero de candidato, o sea que las posibilidades de entrar eran casi inexistentes".
Sobre su alejamiento aseguró: "Todo bien con Marcelo Peretta, que me llamó, y le agradezco con la oportunidad que me dio, pero bueno... Los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son prácticas de la casta".
Ante la insistencia, hizo referencia a su relación con Peretta: "Son discrepancias de la organización y cosas que si no las hacés profesionalmente mejor no... Para salvar la amistad dije 'bajamos la persiana acá y quedamos como amigos'. Creo que el mejor valor y el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos".
El ahora ex candidato contó además que ya tuvo propuestas para volver a la política, pero no quiso dar demasiados detalles: "No voy a jugar envido antes de tener el ancho de espadas, papá".
Y sostuvo: "Ya me llamó gente porque acá todo se sabe y muy rápido. Es otro mundo, mucho más rápido que el espectáculo. Entonces, ya sabían que me bajé y me empezaron a llamar".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario