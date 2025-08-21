A menos de una semana de su lanzamiento como candidato, Jorge Porcel Jr. ya se bajó

Y matizó su renuncia: "Iba tercero de candidato, o sea que las posibilidades de entrar eran casi inexistentes".

Sobre su alejamiento aseguró: "Todo bien con Marcelo Peretta, que me llamó, y le agradezco con la oportunidad que me dio, pero bueno... Los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son prácticas de la casta".

urna electoral.jpg

Ante la insistencia, hizo referencia a su relación con Peretta: "Son discrepancias de la organización y cosas que si no las hacés profesionalmente mejor no... Para salvar la amistad dije 'bajamos la persiana acá y quedamos como amigos'. Creo que el mejor valor y el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos".

El ahora ex candidato contó además que ya tuvo propuestas para volver a la política, pero no quiso dar demasiados detalles: "No voy a jugar envido antes de tener el ancho de espadas, papá".

Y sostuvo: "Ya me llamó gente porque acá todo se sabe y muy rápido. Es otro mundo, mucho más rápido que el espectáculo. Entonces, ya sabían que me bajé y me empezaron a llamar".