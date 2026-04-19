Javier Milei cantó "Libre" durante un ensayo de la ceremonia por el Día de la Independencia en Israel
El Presidente participará del acto previo al aniversario en el Monte Herzl y será la primera autoridad extranjera en encender una de las antorchas.
En el marco de su tercera visita oficial desde que asumió la presidencia, Javier Milei participó de la pregrabación de la ceremonia por el 78° aniversario del Día de la Independencia de Israel y ensayó el tema "Libre".
Durante la jornada, el mandatario interpretó la canción Libre, acompañado por los cantantes locales Rotem Cohen y Mali Levy, quienes participaron de la interpretación en español. La elección del tema, según se indicó, estuvo vinculada al valor simbólico de la libertad, un concepto que Milei suele destacar en sus intervenciones públicas.
De acuerdo con lo previsto, será la primera autoridad extranjera en participar del tradicional encendido de una de las 12 antorchas, que representan a las tribus originarias.
La pregrabación se llevó a cabo por razones de seguridad, en el marco de la situación regional, con el objetivo de garantizar la realización del segmento en caso de que surjan imprevistos el día del evento oficial. El escenario fue montado en el Monte Herzl, considerado el cementerio nacional de Israel y un sitio de gran relevancia histórica.
Entre los asistentes se encontraba el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien presenció la performance presidencial desde la tribuna.
Javier Milei mantuvo un encuentro con Benjamin Netanyahu en Israel
Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de una nueva visita oficial a ese país, marcado por el conflicto armado en Medio Oriente.
De acuerdo a la información difundida por la cuenta Oficina del Presidente en la red social X, la reunión se inscribe en una agenda orientada a "fortalecer la relación bilateral y consolidar el posicionamiento internacional del gobierno argentino".
En su primera actividad tras arribar, Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos, acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La recorrida por uno de los sitios más sagrados del judaísmo funcionó como un gesto de fuerte carga simbólica, en línea con la cercanía que el mandatario viene expresando hacia el Estado israelí.
Tras esto, el mandatario fue recibido por Benjamin Netanyahu, quien en sus redes sociales escribió: "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca".
La visita se desarrolla en un contexto regional marcado por un cese del fuego de diez días entre Israel y Líbano, en un intento por reducir las hostilidades vinculadas a Hezbolá. En ese escenario, Milei refuerza su alineamiento con Israel y Estados Unidos, en una dinámica geopolítica en la que también tiene incidencia Irán.
Antes de iniciar el viaje, había reiterado su postura al afirmar que considera la defensa de Israel y del pueblo judío como una causa justa, en línea con las definiciones que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.
La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del viaje número 38 al exterior desde que asumió y de su tercera visita a Israel.
Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu
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