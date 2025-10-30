Tras excluir a Axel Kicillof, Javier Milei se reúne con gobernadores en busca de sellar apoyo legislativo

En una entrevista con TN, el funcionario parafraseó a María Elena Walsh, e ironizó: "Tantas veces me morí, tantas veces me mataron... y sin embargo estoy aquí, resucitando".

En el entorno de los mandatarios provinciales, la expectativa es alta, especialmente por el nuevo tono adoptado por el Presidente. La apertura al diálogo, según fuentes libertarias, marca un giro respecto a la postura confrontativa que Milei solía tener hacia los gobernadores.

De acuerdo Infoabe, algunos de los invitados son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán),, Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podrá concurrir porque ya tiene un viaje programado para esa fecha, pero enviará a su vice, Hebe Casado.

En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) tenía previsto para este mismo jueves un encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda para tratar un conflicto que tiene con el sindicato de petroleros, por lo que estará cerca de Casa Rosada y podría sumarse.

Axel Kicillof no fun convocado a la reunión de gobernadores con Javier Milei

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la reunión del Presidente con los gobernadores, pero dejó fuera al bonaerense Axel Kicillof.

Al respecto, el funcionario consideró que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina", pese a que Kicillof es el gobernador de la provincia con más habitantes del país.

