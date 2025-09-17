La honestidad brutal del Turco García sobre su candidatura: "Falopero, sí"
El exfutbolista y ahora candidato a diputado nacional sorprendió con su sinceridad sobre su pasado y su enfoque en la política, sin filtros ni tabúes.
En una reciente aparición en su programa de streaming, Claudio "El Turco" García sorprendió a todos con una declaración que dejó en evidencia su estilo directo y sin filtros: "Yo voy a ser como soy. Nunca le tuve miedo a nada, y con la política tampoco. Conmigo no hay video, no hay escucha. No hay un carajo ni lo va a haber. Lo único que pueden decir es 'falopero'. Sí, no lo digo con honra." Estas palabras se convirtieron en el eje de la conversación y resumen su enfoque hacia la política: asumir su vida y sus errores públicamente, sin pretensiones ni maquillajes, llevando su honestidad brutal al ámbito electoral.
García decidió dar el salto a la política acompañando a Daniel Amoroso en la lista del Partido Integrar, con un objetivo claro: aportar su experiencia en el deporte y la contención social de jóvenes en situación de riesgo. Su plan incluye recorrer clubes deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo apoyo social y psicológico a niños y adolescentes, intentando alejarlos de la calle y prevenir adicciones o conductas de riesgo, transformando su experiencia personal en una propuesta concreta de acción social.
El Turco no es ajeno a los desafíos que pretende abordar. En su vida personal enfrentó años difíciles marcados por el consumo problemático de cocaína, atravesando un período tan intenso que temió por su salud física. Hoy lleva más de una década de recuperación, tiempo durante el cual ha reconstruido su vida y reflexionado sobre cómo ayudar a quienes enfrentan situaciones similares. Su historia quedó plasmada en su autobiografía, donde detalla desde su infancia en Villa Fiorito hasta su carrera profesional y el camino hacia la recuperación, mostrando cómo sus errores también pueden transformarse en lecciones y motivación.
Aunque carece de experiencia política formal, su enfoque está claramente centrado en lo social, priorizando la contención de la juventud y el deporte sobre las discusiones económicas. Su candidatura genera opiniones divididas: mientras algunos valoran su franqueza y autenticidad, otros cuestionan su falta de trayectoria en la política.
