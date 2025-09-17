La honestidad brutal del Turco García sobre su candidatura: "Falopero, sí"

En una reciente aparición en su programa de streaming, Claudio "El Turco" García sorprendió a todos con una declaración que dejó en evidencia su estilo directo y sin filtros: "Yo voy a ser como soy. Nunca le tuve miedo a nada, y con la política tampoco. Conmigo no hay video, no hay escucha. No hay un carajo ni lo va a haber. Lo único que pueden decir es 'falopero'. Sí, no lo digo con honra." Estas palabras se convirtieron en el eje de la conversación y resumen su enfoque hacia la política: asumir su vida y sus errores públicamente, sin pretensiones ni maquillajes, llevando su honestidad brutal al ámbito electoral.