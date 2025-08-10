La Iglesia volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei: "El trabajo sin derechos no es bendición..."
La Conferencia Episcopal Argentina volvió a cargar contra el Gobierno libertario y alertó también que “el mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano”.
Después de la tradicional peregrinación de San Cayetano y una masiva marcha de gremios y movimientos sociales hacia Plaza de Mayo, la Iglesia Católica argentina volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei.
En un contundente mensaje, advirtió sobre los efectos de su política económica, declarando: "El trabajo sin derechos no es bendición, es explotación".
"Insistentemente, hemos conversado sobre la necesidad de una economía con rostro humano. La política no debe someterse a la economía, ni esta a la tecnocracia. El mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social", sentenció el mensaje final de la Semana Social, elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina y la Pastoral Social.
Bajo esta premisa, el texto enfatizó que "es imperioso que política y economía dialoguen al servicio de la vida", promoviendo una economía que fomente la diversidad productiva y la creatividad para generar nuevos empleos dignos, considerados el principal organizador de la vida social.
La Iglesia aseguró que "la falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas y puede conducir al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido", reiterando su advertencia sobre la explotación laboral.
Los obispos también cuestionaron la "cultura del descarte y la globalización de la indiferencia", reafirmando su "opción preferencial por los más pobres" como una exigencia ética y evangélica. Según el texto, "la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no construye la paz".
Además, los prelados señalaron que Argentina atraviesa "profundas polarizaciones" y hicieron un llamado a "organizar la esperanza" a través de un diálogo que priorice el bien común por encima de "los intereses sectoriales".
Los obispos concluyeron que la Iglesia Católica no puede ser indiferente "ante la realidad de muchos hermanos en situación de pobreza y exclusión", convocando a la sociedad a involucrarse. "Que la sabiduría del diálogo, la misericordia que acoge y la alegría de la esperanza nos impulsen a involucrarnos y organizarnos como sociedad para tejer vínculos que hagan posible una Patria con verdadera Amistad Social y orientada al bien común", finalizaron.
