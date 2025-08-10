La Iglesia volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei: "El trabajo sin derechos no es bendición..."

Los obispos también cuestionaron la "cultura del descarte y la globalización de la indiferencia", reafirmando su "opción preferencial por los más pobres" como una exigencia ética y evangélica. Según el texto, "la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no construye la paz".

Además, los prelados señalaron que Argentina atraviesa "profundas polarizaciones" y hicieron un llamado a "organizar la esperanza" a través de un diálogo que priorice el bien común por encima de "los intereses sectoriales".

Los obispos concluyeron que la Iglesia Católica no puede ser indiferente "ante la realidad de muchos hermanos en situación de pobreza y exclusión", convocando a la sociedad a involucrarse. "Que la sabiduría del diálogo, la misericordia que acoge y la alegría de la esperanza nos impulsen a involucrarnos y organizarnos como sociedad para tejer vínculos que hagan posible una Patria con verdadera Amistad Social y orientada al bien común", finalizaron.