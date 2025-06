La increíble revelación de Viviana Canosa sobre el "muñequito" de Javier Milei: "guardá eso, sos candidato..."

La revelación de Viviana Canosa sobre Javier Milei

Javier-Milei-Viviana-Canosa-scaled.jpg Javier Milei / Viviana Canosa

Todo se inició cuando Canosa relató qué sucedió en su último encuentro con el libertario: "Yo le hice millones de entrevistas a Milei, cuando era panelista, cuando era candidato a diputado, luego diputado y ya cuando era candidato a presidente.... el tipo me odió cuando le empecé a preguntar en serio, che flaco ahora no me traigas el mini muñeco de Milei".

"¿Cómo el mini muñeco?", la interrumpió Jorge Rial: "Claro, yo recuerdo recuerdo que cuando le hago la última nota a Milei, cuando ya era candidato a presidente, y el tipo antes de empezar la nota, en el corte me dice 'te traje este mini muñequito de Milei' y yo le digo 'para Javier, ya sos candidato a presidente, guardalo", apuntó Canosa.

Canosa Milei

Y luego cerró: "Ya ahí hubo como una sensación de frialdad entre él y yo, y cuando después le hago preguntas que lo incomodan él mira a la hermana y a Lemoine, como diciendo 'no es lo mismo'. Claro, 'no es lo mismo porque vos ahora sos candidato a presidente".