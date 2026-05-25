Causa de los Cuadernos: los sugestivos llamados entre Bacigalupo y el exjefe de Pericias
Salieron a la luz más de 300 llamados entre Jorge Bacigalupo de Policía Federal, acusado de alterar los cuadernos, y José Portaluri en momentos claves del caso.
El sargento retirado Jorge Bacigalupo, señalado por manipular anotaciones del chofer Oscar Centeno en la causa de los cuadernos, mantuvo al menos 343 comunicaciones telefónicas con el comisario José Portaluri. Estos sugestivos llamados se produjeron entre 2017 y 2023, coincidiendo de forma directa con los momentos decisivos de la investigación de la Justicia.
Los nexos en la Policía Federal y las fechas clave
Según se reveló recientemente, el exjefe de la Dirección Pericias de la Policía Federal y Bacigalupo dialogaban asiduamente cuando se complicaba la situación judicial de exfuncionarios. A pesar de que Bacigalupo intentó minimizar este vínculo al declarar bajo juramento, asegurando que solo cruzaban saludos formales por cumpleaños o Pascuas, los registros exponen que mantenían un promedio de al menos un llamado semanal durante seis años seguidos.
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Además de estas fluidas comunicaciones con el comisario retirado, los registros telefónicos aportados a la Justicia detectaron otras 84 llamadas de Bacigalupo con Oscar Centeno en la etapa de gestación del expediente procesal.
Los cruces telefónicos entre los exuniformados coinciden milimétricamente con hitos determinantes de la Operación Cuadernos, tales como las detenciones masivas de agosto de 2018, la sorpresiva aparición de los anotadores quemados en octubre de 2019 y el peritaje oficial que finalmente confirmó la adulteración de los textos en julio de 2023.
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