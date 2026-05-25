Causa de los Cuadernos: los sugestivos llamados entre Bacigalupo y el exjefe de Pericias

Según se reveló recientemente, el exjefe de la Dirección Pericias de la Policía Federal y Bacigalupo dialogaban asiduamente cuando se complicaba la situación judicial de exfuncionarios. A pesar de que Bacigalupo intentó minimizar este vínculo al declarar bajo juramento, asegurando que solo cruzaban saludos formales por cumpleaños o Pascuas, los registros exponen que mantenían un promedio de al menos un llamado semanal durante seis años seguidos.