El Hospital Garrahan anunció un aumento "histórico" para sus trabajadores

En el mismo comunicado aclararon que “en los próximos días” los empleados del hospital podrán ver impactado el aumento retroactivo a octubre “porque el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”.

En otra parte del texto destacaron que “en el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

“Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, sostuvieron y para finalizar, completaron: “El Garrahan crece y demuestra que, con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”.

El aumento tras los conflictos

Hace tan solo cuatro días, grupos sindicales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon por la fuerza las oficinas del área directiva del hospital pediátrico y retuvieron a empleados, en protesta por descuentos aplicados a quienes habían participado de los paros.

hospital garrahan

Sucede que el pasado 21 de octubre, los empleados nucleados a la APyT habían realizado un paro de 24 horas para exigir que se aplique la ley de emergencia pediátrica.

Como respuesta, voceros del centro pediátrico afirmaron que “el accionar violento de los gremios demuestra que no se trata de un reclamo legítimo, sino de una maniobra política que busca paralizar la gestión del hospital”.