En medio de la polémica con la ANDIS, el Gobierno presentó una Guía de Integridad para organismos públicos

La guía se estructura en dos grandes secciones. La primera está destinada a brindar orientaciones que ayuden a generar capacidades sostenibles dentro de la gestión pública, con la meta de consolidar buenas prácticas que perduren más allá de coyunturas políticas. La segunda parte ofrece un desglose de los componentes esenciales que debe tener todo programa de integridad, sumando herramientas concretas para su implementación, seguimiento y evaluación.

Entre sus objetivos centrales, se destaca la búsqueda de uniformidad en los criterios de acción y la incorporación de estándares internacionales en materia de transparencia gubernamental. El manual sugiere indicadores de control, prácticas de monitoreo y ejemplos de políticas aplicables, con la intención de servir como referencia para organismos de distintos niveles.

El Gobierno remarcó además que la elaboración de este documento fue fruto de un proceso participativo, con aportes del Observatorio de Políticas de Integridad, representantes de la sociedad civil y otros organismos públicos. La propuesta, aunque inicialmente dirigida al ámbito nacional, será impulsada también a nivel federal, para alentar a provincias y municipios a adoptar parámetros similares.

La presentación de la guía llega en un momento delicado para la administración de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por la situación en la ANDIS. Mientras la Justicia avanza con las investigaciones sobre presuntas coimas, el oficialismo intenta dar una señal política de compromiso con la transparencia y el fortalecimiento institucional.