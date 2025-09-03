La intendenta de Moreno denunció que ofrecen plata a vecinos para ir al acto de Javier Milei
Mariel Fernández aseguró que en su distrito se armó un acto convocando a vecinos con dinero, mercadería y hasta barras bravas, y reveló que llegaron a pedir fondos a la propia Intendencia.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación en la previa del acto que La Libertad Avanza organizó en su distrito como parte del cierre de campaña del presidente Javier Milei. Según aseguró, la convocatoria se armó en una cancha de fútbol 5 ofreciendo dinero y mercadería a los vecinos, además de movilizar a barrabravas de distintos lugares. Incluso, reveló que los organizadores llegaron a pedir recursos a la Intendencia para montar el evento.
La jefa comunal recordó que la seguridad presidencial no depende de la municipalidad ni de la Policía bonaerense, sino que es responsabilidad de Casa Militar, encargada de la custodia directa del mandatario. En ese sentido, remarcó que su preocupación pasa por el contexto en que se desarrolla la movilización y por los actores que estarían detrás de la convocatoria.
En diálogo con el programa Argenzuela por Radio 10, Fernández fue contundente: "Las personas que se quieran manifestar, hoy no es el día. Están ofreciendo plata para ir al acto. Tenemos la información de que van a venir barrabravas de otros lugares. Eso es lo más me preocupa".
La intendenta insistió en que el operativo no tiene nada de espontáneo: "Están ofreciéndole plata y mercadería a vecinos para que asistan al acto. Las personas que están organizando el acto son impresentables: tienen denuncias, uno es un diputado de La Libertad Avanza que todos dicen que pagó para ser diputado".
Con estas declaraciones, Fernández puso en el centro de la escena la metodología que, según ella, está utilizando el oficialismo libertario para garantizar una multitud en un acto político clave, en medio de fuertes cuestionamientos internos y externos hacia la gestión nacional.
