La intendenta de Moreno denunció que ofrecen plata a vecinos para ir al acto de Javier Milei

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación en la previa del acto que La Libertad Avanza organizó en su distrito como parte del cierre de campaña del presidente Javier Milei. Según aseguró, la convocatoria se armó en una cancha de fútbol 5 ofreciendo dinero y mercadería a los vecinos, además de movilizar a barrabravas de distintos lugares. Incluso, reveló que los organizadores llegaron a pedir recursos a la Intendencia para montar el evento.