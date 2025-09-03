Patricia Bullrich cruzó fuerte a Axel Kicillof por el acto de Javier Milei en Moreno

Respecto al cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Kicillof expresó: “Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”.

Sobre esto, Bullrich fue inflexible: “La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución”, remarcó.

“Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo”, advirtió Bullrich de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Sobre el acto que se realizará en Moreno, Kicillof había expresado previamente que desde La Libertad Avanza “tienen todo el derecho a hacer campaña", pero consideró que "esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos". Acto seguido, enumeró: "En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

Provincia advierte que no puede "garantizar que no haya agresiones" contra Javier Milei en Moreno

milei ataque Javier Milei, atacado en Lomas de Zamora.

El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió ayer que no podía "garantizar que no haya agresiones" contra el presidente Milei, y envió una nota a Casa Militar para advertir sobre los "riesgos" del evento.

"No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente", confirmó el propio Alonso en una comunicación con el canal C5N tras enviar la nota a Casa Militar, organismo responsable de la custodia de Milei.

Durante esta campaña, el Presidente pasó un mal momento en Lomas de Zamora, donde fue recibido con piedrazos e insultos y tuvo que ser evacuado mientras algunos de sus partidarios, como José Luis Espert, tuvieron que escapar del lugar en moto sin casco a pesar del peligro.

Tras las acusaciones de Milei contra el jefe comunal de Lomas de Zamora por la falta de seguridad presidencial, Alonso abrió el paraguas y anticipó sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza "en el lugar elegido en Moreno", en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Desde la Gobernación bonaerense indicaron que no está previsto un "protocolo especial" para la actividad porque no es "competencia" de la provincia.

" De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar", insistieron las fuentes.

Por su parte, Alonso sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana "no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente", y lo describió en el streaming de Infobae como "un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó", entre el domingo y este martes.

Alonso también añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que en Lomas de Zamora tampoco “no estaban dadas las condiciones” para la caravana.

Pese a esto, Javier Milei tiene previsto encabezar este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza y tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio.