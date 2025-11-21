Karina Milei convocó a un congreso libertario bonaerense: quiere destronar a Axel Kicillof

congreso lla la plata Javier Milei encabezó el anterior congreso de LLA en La Plata, realizado en junio de este año.

Allí estarán la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei, y el titular partidario provincial, Sebastián Pareja, dirigiéndose a más de mil dirigentes provenientes de todos los municipios para envalentonarlos más todavía con la mira puesta en la cabeza del gobernador peronista que Javier Milei tiene entre ceja y ceja.

La estrategia, obviamente, también es legislativa, teniendo en cuenta los bloques libertarios en ambas cámaras bonaerenses, con el marplatense Guillermo Montenegro en el Senado, intendente de General Pueyrredón -a punto de pedir licencia-, anfitrión y responsable de la organización del congreso, junto al diputado nacional electo Alejandro Carrancio (también oriundo de “La Feliz”).

Se tratará de capitalizar tempranamente el triunfo electoral de octubre, de mostrar una contundente foto de poder y homogeneidad, de plantarse desde un nuevo punto de partida para iniciar, desde ya, la carrera electoral hacia 2027.

Con Pareja, Las Fuerzas del Cielo y toda la militancia reunidos bajo la férula de “el Jefe” para alcanzar el objetivo común, es decir la reelección de Milei ante su único eventual competidor de calibre: Axel Kicillof, el peronista que Macri se atrevió a dar por muerto.

axel kicillof 2 Axel Kicillof.