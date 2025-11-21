Karina Milei convocó a un congreso libertario bonaerense: quiere destronar a Axel Kicillof
Junto a Sebastián Pareja, la titular La Libertad Avanza a nivel nacional será quien encabece el encuentro que, según anticipan, reunirá a más de mil libertarios.
Si alguna vez Karina Milei lideró la “madre de todas las batallas” que debía entablar La Libertad Avanza (LLA), la ganó; esto es, borró a Mauricio Macri y al PRO del mapa electoral argentino, incluso del distrito que vio nacer al macrismo: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, Macri sostuvo hace pocas horas que la elección del 26 de octubre marcó el fin del populismo entendido como peronismo, al considerar que esa expresión política quedó reducida a “una minoría cada vez más chica”.
Sin embargo, como cuando pretendió “colonizar” al incipiente partido libertario, se equivoca, porque el peronismo gobierna la provincia más poblada y poderosa de la Argentina y, según la previa elección de septiembre, podría seguir haciéndolo por mucho tiempo más.
Y Karina, que de repostera ya se recibió de estratega electoral, lo sabe; y en esa sabiduría es que con bastante prisa convocó al congreso provincial de LLA para terminar de sellar todas las fisuras internas que el oficialismo nacional pueda exhibir y desde ahí afrontar la nueva épica libertaria: borrar al peronismo en general y a Axel Kicillof en particular del territorio bonaerense.
La cita es para el domingo 30 de noviembre en Mar del Plata, específicamente en el Hotel Provincial, donde el espacio anarcocapitalista aprovechará el impulso de la victoria en la legislativa nacional con vista al futuro político-electoral de la provincia de Buenos Aires y del país, de cara al 2027.
Allí estarán la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei, y el titular partidario provincial, Sebastián Pareja, dirigiéndose a más de mil dirigentes provenientes de todos los municipios para envalentonarlos más todavía con la mira puesta en la cabeza del gobernador peronista que Javier Milei tiene entre ceja y ceja.
La estrategia, obviamente, también es legislativa, teniendo en cuenta los bloques libertarios en ambas cámaras bonaerenses, con el marplatense Guillermo Montenegro en el Senado, intendente de General Pueyrredón -a punto de pedir licencia-, anfitrión y responsable de la organización del congreso, junto al diputado nacional electo Alejandro Carrancio (también oriundo de “La Feliz”).
Se tratará de capitalizar tempranamente el triunfo electoral de octubre, de mostrar una contundente foto de poder y homogeneidad, de plantarse desde un nuevo punto de partida para iniciar, desde ya, la carrera electoral hacia 2027.
Con Pareja, Las Fuerzas del Cielo y toda la militancia reunidos bajo la férula de “el Jefe” para alcanzar el objetivo común, es decir la reelección de Milei ante su único eventual competidor de calibre: Axel Kicillof, el peronista que Macri se atrevió a dar por muerto.
