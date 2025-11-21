Viajero frecuente: Javier Milei confirmó un nuevo viaje a los Estados Unidos en marzo próximo
El presidente viajará a la ciudad de Nueva York para participar de la "Argentina Week". En diciembre también formará parte del sorteo del Mundial 2026.
El presidente Javier Milei confirmó que viajará, una vez más a los Estados Unidos para asistir esta vez a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que definió como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país. La cita será en marzo del próximo año.
“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó este viernes el mandatario libertario en su cuenta de la red social X.
El evento organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, precisó el embajador argentino ante Washington, Alejandro Oxenford.
Será un encuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, explicó el diplomático.
“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.
Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek.
“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.
Milei tiene previsto también viajar a los Estados Unidos para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.
Milei buscará además la tan ansiada como hasta ahora esquiva foto con Lionel Messi.
