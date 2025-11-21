Viajero frecuente: Javier Milei confirmó un nuevo viaje a los Estados Unidos en marzo próximo

trump y milei 2

Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.

Milei tiene previsto también viajar a los Estados Unidos para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.

Milei buscará además la tan ansiada como hasta ahora esquiva foto con Lionel Messi.